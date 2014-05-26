Спостерігачі ОБСЄ оцінили вибори президента України

14:55, 26 травня 2014
Політика
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Позачергові президентські вибори в Україні відбулися відповідно до демократичних стандартів.

Наблюдатели ОБСЕ назвали украинские выборы демократическими / REUTERS

«Ці вибори були демократичними і підтвердили демократичний курс українського народу», - сказав спеціальний координатор місії ОБСЄ зі спостереження за президентськими виборами в Україні Жоао Соарес.

Крім того він відзначив високу явку на президентських виборах. 

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