Спостерігачі ОБСЄ оцінили вибори президента України
14:55, 26 травня 2014Політика
0 0
Позачергові президентські вибори в Україні відбулися відповідно до демократичних стандартів.
Спостерігачі ОБСЄ назвали українські вибори демократичними / REUTERS
«Ці вибори були демократичними і підтвердили демократичний курс українського народу», - сказав спеціальний координатор місії ОБСЄ зі спостереження за президентськими виборами в Україні Жоао Соарес.
Крім того він відзначив високу явку на президентських виборах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter