Нинішні вибори президента стали кроком до європейської України - Турчинов

Про це він сказав у своєму зверненні на каналі “Рада”.

Олександр Турчинов висловив переконання, що вибори президента «стали черговим важливим для всіх нас кроком до нової європейської України, якої всі ми прагнемо».

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«Парламент на законодавчому рівні забезпечив реальну боротьбу з корупцією, дерегуляцію та конкурентність економіки і прозорість бюджетної сфери. Окрім економічного зростання, це відкриває нам шлях до спрощеного візового режиму із Європейським Союзом, і в найближчій перспективі - можливість подорожувати Європою без віз. Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, ми будуємо фундамент стабільної, демократичної, європейської країни. Де влада підконтрольна своєму народу, де не обмежуються права та свободи громадян, незалежно від регіональної, конфесійної чи мовної ознаки», - сказав спікер.

Водночас, зазначив він, вдалося побороти авторитаризм, гарантувати суверенітет в умовах неоголошеної військової агресії Росії, посилити боротьбу з тероризмом, не давши йому розповзтися по території всієї країни.

«Ми змогли відновити боєздатність армії, розпочати реформування та відновлення силових структур. Ми змогли захистити та зберегти нашу країну. Сьогодні весь цивілізований світ підтримує Україну», - сказав Турчинов.

В той же час, відзначив він, перед Україною лишаються складні виклики, і після подій, які відбулися в Україні, влада ніколи не зможе діяти так, як раніше.

«Вона має бути прозорою, підзвітною, ефективною, працювати задля інтересів своїх громадян. Посадовці всіх рівнів мають зрозуміти: час, коли влада була способом збагачення, вже минув. Влада - це відповідальність за долю країни та добробут кожного українця», - наголосив спікер.

Він висловив переконання, що 25 травня стало переломним днем і, обравши президента, «ми завершили повне цементування системи демократичної влади, фундамент якої ми спільно заклали на Майдані».

«У нас попереду складні перетворення, але й величезні можливості за короткий час зробити Україну розвиненою європейською державою», - зазначив Турчинов.