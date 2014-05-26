Турчинов привітав Порошенка із обранням на пост президента

Про це він сказав у своєму зверненні на каналі “Рада”.

Турчинов зазначив, що попри зусилля ворогів зірвати виборчий процес та втягнути країну у війну, громадянське протистояння, український народ продемонстрував свою політичну зрілість, патріотичну позицію, прагнення до миру та стабільності.

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“Вибори відбулись у всіх областях України. Терористи погрожували нам терактами, вбивствами, викраденням членів комісій та спостерігачів. Але, не зважаючи ні на що, ми забезпечили вільне та демократичне волевиявлення громадян”, - сказав спікер.

Крім того, він зазначив, що під час виборів влада не допустила використання будь-якого адміністративного тиску чи фальшування результатів.

Водночас міжнародне співтовариство визнало вибори в Україні демократичними та прозорими, наголосив Олександр Турчинов.

“Попередній підрахунок голосів дає всі підстави вважати, що українці обрали президента вже в першому турі, і я хочу привітати Петра Порошенка із обранням на найвищу державну посаду”, - сказав Турчинов.