Турчинов привітав Порошенка із обранням на пост президента
В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов привітав Петра Порошенка із обранням президентом, оскільки попередній підрахунок голосів дає підстави вважати, що вибори глави держави відбулися в першому турі.
Про це він сказав у своєму зверненні на каналі “Рада”.
Турчинов зазначив, що попри зусилля ворогів зірвати виборчий процес та втягнути країну у війну, громадянське протистояння, український народ продемонстрував свою політичну зрілість, патріотичну позицію, прагнення до миру та стабільності.
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“Вибори відбулись у всіх областях України. Терористи погрожували нам терактами, вбивствами, викраденням членів комісій та спостерігачів. Але, не зважаючи ні на що, ми забезпечили вільне та демократичне волевиявлення громадян”, - сказав спікер.
Крім того, він зазначив, що під час виборів влада не допустила використання будь-якого адміністративного тиску чи фальшування результатів.
Водночас міжнародне співтовариство визнало вибори в Україні демократичними та прозорими, наголосив Олександр Турчинов.
“Попередній підрахунок голосів дає всі підстави вважати, що українці обрали президента вже в першому турі, і я хочу привітати Петра Порошенка із обранням на найвищу державну посаду”, - сказав Турчинов.