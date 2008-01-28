У РНБО натякають керівництву Ощадбанку, що час пакувати валізи

Кампанія з виплати компенсацій за знецінені вклади Ощадбанку СРСР призведе до негативних наслідків для Ощадбанку.

Таку думку в інтерв`ю газеті «Дело» (№11 від 28 січня) висловив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрій ПИШНИЙ.

«Великі проблеми виникають з банальної причини - до операційних вікон відділень Ощадбанку через величезні черги дуже складно пробитись. Тому ряд обленерго вже розширили перелік банків, які можуть приймати платежі за споживання електроенергії. Наприклад, у мене є інформація, що «Львівобленерго» уклало такі договори з 23 банками Львівської області», - сказав А.ПИШНИЙ.

Заступник секретаря РНБО також припустив, що негативні наслідки можуть торкнутися і сфери ЖКГ. «Міністерство з питань житлово-комунального господарства заявило, що зменшився обсяг платежів за послуги ЖКГ у зв`язку з тим, що населення чекає на повторення процесу взаємозаліків, що його було розпочато Ощадбанком в 2005 році», - пояснив він.

А.ПИШНИЙ повідомив, що Наглядова рада Ощадбанку наполягатиме на звіті правління банку про роботу, виконану для виплати компенсацій. «За результатами обговорення (звіту - УНІАН) буде вжито заходів, і виключати розгляд кадрових питань я не можу», - додав заступник секретаря РНБО.