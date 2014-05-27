Під Новоайдаром бойовики обстріляли рейсовий автобус та автомобілі, є загиблі - ЗМІ

Автобус, що виконував рейс Луганськ-Сєвєродонецьк, потрапив під обстріл терористів в районі залізничного переїзду в Новоайдарі. Інформацію про ці події видання "Сегодня в Северодонецке" отримало з двох джерел - зі слів пасажира автобуса та місцевих жителів

Ввечері 26 травня близько 18.15 автобус обігнали дві легкові машини. Автомобілі йшли на швидкості приблизно 100 км/год і не знизили її перед якимсь блокпостом. Чий блокпост - пасажири не зрозуміли, але не Національної гвардії, так як українського прапора на ньому не було. З цього блокпосту по автомобілям навздогін відкрили стрілянину, прострелили колеса, і ті зупинилися. З них почали вискакувати люди та виповзати поранені. Бойовики в камуфляжі та масках переслідували втікачів і поклали їх обличчям на землю. Після цього дали чергою по автобусу, який проїжджав, і він зупинився.

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Водій сказав пасажирам вибратися назовні. Пасажири намагалися сховатися, повзти, але одній з жінок куля по здерла шкіру з голови, а чоловіку прострелили ногу. Люди сховалися за стінами розташованого поруч кафе, і господар впустив їх всередину, посадивши на підлогу, щоб голови були нижче рівня підвіконь.

Постраждали ще двоє - жінка за кермом «Ланоса», яка опинилася в епіцентрі подій, і місцевий житель. Жінці куля потрапила в хребет і трохи пізніше, коли під'їхала місцева «швидка», її відправили до Луганська. Місцевий житель отримав поранення голови з витіканням мозкової речовини. Його було доставлено до Новоайдарського ФАП, де залишено, так як був нетранспортабельним. Однак сьогодні чоловік був ще живий, стан стабілізувався та його теж доправили до Луганська.

Бойовики кинули поранених і одного, як стверджують очевидці, вбитого в автобус, розгорнули його і, мабуть, повернулися на свій блокпост. Автобус вів його водій.

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Сєвєродончани змогли повернутися додому пізно ввечері на «бусику», з господарем якого домовився телефоном господар кафе. Майже всі їхні речі залишилися в захопленому автобусі.

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