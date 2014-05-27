Терористи планують отруїти Слов'янськ й звинуватити силовиків - ЗМІ

Терористи, які захопили Слов'янськ, планують підірвати в місті хімікати й звинуватити в цьому українську армію. Таку інформацію повідомив на допиті один з бойовиків, заарештованих під час антитерористичної операції на Донбасі. Про це розповіло "Обозревателю" джерело в керівництві АТО.

Як раніше повідомлялося, українська розвідка отримала дані про те, що терористи привезли до Слов'янська кілька ящиків з невідомою речовиною. Бойовики, які доставили їх, мали при собі надсучасні протигази і комплекти медичного хімзахисту.

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Зараз, за даними джерела, всі бойовики отримали протигази і комплекти протихімічного захисту. Крім того, деякі місцеві посібники терористів в терміновому порядку евакуювали свої сім'ї і найближче оточення зі Слов'янська.

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Джерело повідомляє, що на території "Хімпрому" недалеко від магазину "Перехрестя" загарбники вже замінували ємності з сірчаною кислотою, які будуть підірвані під час атаки сил АТО. Після цього терористи звернуться до Росії з проханням ввести війська і захистити мирне населення від української армії.