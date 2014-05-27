МЗС вручило ноту Росії у зв’язку з черговим проривом терористів через кордон

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Українська сторона висловила рішучий протест з огляду на бездіяльність російських державних органів, зокрема Прикордонної служби Федеральної служби безпеки, та наголосила, що такі дії є грубим порушенням норм Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року, Статуту ООН, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН А/RES/68/262 «Територіальна цілісність України», а також «Женевських домовленостей» від 17 квітня ц.р.

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Як повідомляв УНІАН, Державна прикордонна служба України інформувала, що цієї ночі частина бойовиків на вантажівках прорвалася в Україну з Росії.

За даними відомства, 27 травня о 03.40 колона перетнула державний кордон, де її вогнем зустрів прикордонний наряд. Почався бій. Порушники, залишивши групу прикриття, частково прорвалися в Україну у напрямку Антрациту.

"У результаті бойових дій прикордонниками пошкоджено та захоплено один мікроавтобус і два легкових автомобілі, одного бойовика важко поранено. Затримані автомобілі виявилися заповнені автоматами Калашникова, РПГ та вибухівкою", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Пізніше керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомив про одного вбитого терориста під час бойового зіткнення з прикордонниками наряду відділу прикордонної служби "Бірюкове" Луганського загону.

Водночас у прес-службі в.о. президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова, посилаючись на керівників силових структур і АТО, повідомили, що прикордонники зупинили спробу прориву кордону України групою російських бойовиків на автомобілях.

«Прикордонники зупинили цю спробу, знищивши три автомобіля зі зброєю та знешкодивши 5 бойовиків, одного взявши в полон. Інші терористи втекли на російську територію», - цитує прес-служба Турчинова керівників силових структур і АТО.