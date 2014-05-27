Прикордонники РФ не помітили прориву в Україну кількох вантажівок з терористами

Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на прес-службу прикордонного управління ФСБ РФ по Ростовській області.

«Прикордонне управління ФСБ Росії по Ростовській області не підтверджує факт незаконного перетину російсько-українського кордону», - йдеться в повідомленні.

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«Деякі українські і російські ЗМІ з посиланням на офіційне повідомлення Державної прикордонної служби України розповсюдили інформацію про незаконному перетині державного кордону з Росії на Україну кількома автомобілями, в яких нібито перебували зброю і озброєні люди», - наголошується в повідомленні прес-служби.

Раніше Державна прикордонна служба України повідомила, що колона з озброєними людьми прорвалася через український кордон з території Росії. У повідомленні зазначалося, що в 3.40 колона перетнула державний кордон, де її зустрів вогнем прикордонний наряд. Зав'язався бій. Порушники, залишивши групу прикриття, частково прорвалися в Україну в напрямку Антрацита Луганської області.