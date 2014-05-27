Терористи ДНР облаштували в магазині АТБ "пункт харчування"

22:53, 27 травня 2014
Політика
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Прихильники самопроголошеної Донецької народної республіки зайняли приміщення магазину АТБ в Ясинуватському районі Донецької області.

Террористы захватили магазин / REUTERS

Про це повідомляє ОстроВ з посиланням на прес-службу Донецької облдержадміністрації.

"В Ясинуватському районі (с. Верхньоторецьке) представники самооборони зайняли приміщення магазину АТБ, в якому мають намір обладнати пункт харчування для бійців", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Свердловську терористи обладнали дах Палацу культури під вогневі точки.

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