Терористи ДНР облаштували в магазині АТБ "пункт харчування"

Про це повідомляє ОстроВ з посиланням на прес-службу Донецької облдержадміністрації.

"В Ясинуватському районі (с. Верхньоторецьке) представники самооборони зайняли приміщення магазину АТБ, в якому мають намір обладнати пункт харчування для бійців", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Свердловську терористи обладнали дах Палацу культури під вогневі точки.