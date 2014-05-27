ЗМІ: У Свердловську терористи обладнали дах Палацу культури під вогневі точки

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на місцевих мешканців, які бояться називати свої імена через страх бути покараними бойовиками.

За їхніми словами, на даху будівлі, заблокованої терористами, сидять снайпери, а у школі навпроти скасували іспити. Загалом до Свердловська перебралися близько двох сотень озброєних бойовиків. Їх нібито ще вночі повідомили про можливий авіанапад силовиків на їхній тренувальний табір.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на Луганщині українські військові авіаударом знищили тренувальний табір терористів.