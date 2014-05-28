Президент Вірменії привітав Порошенка з обранням президентом

11:54, 28 травня 2014
Політика
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Президент Вірменії Серж Саргсян привітав Петра Порошенка з обранням на посаду президента України.

Серж Саргсян пожелал Петру Порошенко успехов на новой должности / фото УНИАН

Президент Вірменії побажав Петру Порошенку успіхів у політичній діяльності, а українському народові - миру, благополуччя і процвітання.

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«Нарощування вірмено-української взаємодії, активізація торговельно-економічного співробітництва та розширення гуманітарних зв'язків наших країн будуть сприяти розвитку двосторонніх міждержавних відносин, які твердо спираються на багатовікову дружбу народів Вірменії та України", - йдеться у привітанні президента Вірменії, опублікованому на його сайті.

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