Президент Вірменії привітав Порошенка з обранням президентом

Президент Вірменії побажав Петру Порошенку успіхів у політичній діяльності, а українському народові - миру, благополуччя і процвітання.

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«Нарощування вірмено-української взаємодії, активізація торговельно-економічного співробітництва та розширення гуманітарних зв'язків наших країн будуть сприяти розвитку двосторонніх міждержавних відносин, які твердо спираються на багатовікову дружбу народів Вірменії та України", - йдеться у привітанні президента Вірменії, опублікованому на його сайті.