Президент Вірменії привітав Порошенка з обранням президентом
11:54, 28 травня 2014Політика
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Президент Вірменії Серж Саргсян привітав Петра Порошенка з обранням на посаду президента України.
Серж Саргсян побажав Петру Порошенку успіхів на новій посаді / фото УНІАН
Президент Вірменії побажав Петру Порошенку успіхів у політичній діяльності, а українському народові - миру, благополуччя і процвітання.
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«Нарощування вірмено-української взаємодії, активізація торговельно-економічного співробітництва та розширення гуманітарних зв'язків наших країн будуть сприяти розвитку двосторонніх міждержавних відносин, які твердо спираються на багатовікову дружбу народів Вірменії та України", - йдеться у привітанні президента Вірменії, опублікованому на його сайті.
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