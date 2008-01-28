Баррозу назвав умову для початку переговорів про безвізовий режим з Україною

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ заявляє, що переговори Євросоюзу про безвізовий режим з Україною можуть розпочатися після імплементації угод про спрощення візового режиму та реадмісію.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у Брюсселі.

«Потрібно досягнути досконалої імплементації угод про спрощення візового режиму та реадмісію», - сказав він.

Ж.БАРРОЗУ також зауважив, що Єврокомісія вітає наміри України підписати угоди про малий прикордонний рух з країнами-сусідами, що входять до Євросоюзу.

«Це може створити сприятливі умови для подальшого розвитку відносин у питанні віз», - сказав президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО неодноразово заявляв про те, що має намір добитися початку переговорів з ЄС про безвізовий режим для українців до кінця цього року.

З 1 січня поточного року Україна і ЄС розпочали реалізацію угод про спрощення візового режиму та реадмісію, підписаних 18 червня 2007 року.

Україна також підписала угоду про малий прикордонний рух з Угорщиною, а також веде переговори зі Словаччиною та Польщею з цього питання.