Росія відмовила Україні у проведенні спостережного польоту над своєю територією

Повідомив директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс.

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«Ми виходимо з того, що країна, яка хоче переконати партнерів у відсутності «недобрих намірів», не шукає приводу для скасування або перенесення наглядових заходів, як це зробила російська сторона. Хотіли б нагадати російським колегам, що минулого разу, коли Україна звернулась із запитом на проведення такого польоту, Росія надала дозвіл на нього, але спробувала перешкодити його проведенню, висунувши «кабальні» фінансові умови», - розповів Євген Перебийніс.

При цьому він зазначив, що Україна виконала ці умови і успішно провела такий політ у березні, який підтвердив побоювання української сторони щодо здійснюваної Росією військової діяльності біля українського кордону.

Він також додав, що Україна активно використовувала отриману в ході польоту інформацію, щоб привернути увагу світової спільноти до подій, які розгортаються навколо країни.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Росія ухилилася від відповіді на запит України щодо проведення спостережного польоту українських інспекторів над її територією. Україна 21 травня направила Росії по каналах зв'язку ОБСЄ запит на проведення надзвичайного спостережного польоту над російською територією.