BBC Україна: Росія частково відвела свої війська від України - НАТО

Як зазначає ВВС Україна, у НАТО заявили: «Деякі частини відведені від кордону. Активність, яку ми спостерігаємо, дозволяє зробити висновок, що повільне відведення військ триває. На даний момент більшість раніше розміщених біля кордону військовослужбовців там і залишаються... І здатні розгорнутися в короткий час. Тисячі відвели, але десятки тисяч – залишаються».

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За приблизною оцінкою, Росія сконцентрувала біля кордону з Україною близько 40 тис. військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня в Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін дав команду повернути російські війська, які проводили «навчання» біля кордонів України, у місця постійної дислокації.

21 травня Міноборони РФ заявило, що навчання біля кордонів України проводилися впродовж півроку, війська повернуться в місця постійної дислокації тільки до 1 червня.

23 травня заступник начальника генерального штабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов заявив, що повернення російських військ, які «проводили планові навчання» біля кордону з Україною, триватиме «днів двадцять». За його словами, відведення військ почалося 19 травня.

Того ж дня Путін вкотре заявив, що напередодні президентських виборів в Україні 25 травня наказав повернути до місць постійної дислокації свої війська, які перебували біля кордону з Україною, офіційно «з метою навчань». Але ще кілька днів на Заході повідомляли, що цього повернення не відбувалося.

Сьогодні, 28 травня, голова Держприкордонслужби України Микола Литвин заявив, що не спостерігається повного відведення російських військ від українського кордону. “По нашій інформації, іде відведення військ від нашого кордону, але з певними особливостями - підрозділи радіорозвідки, розвідки залишаються на місцях, базові табори залишаються на місцях, що дозволяє в разі необхідності повернутися. Тому повного відходу немає, а так - завантажили на ешелони (техніку) і відбули вглиб Росії”, - сказав Литвин.