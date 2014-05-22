РФ не дала відповіді на проведення Україною оглядового польоту над її територією

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра закордонних справ - керівник апарату МЗС України Андрій Олефіров.

“По нашому зверненню в рамках механізму Договору про відкрите небо ми не отримали інформації щодо можливості здійснити оглядовий політ для того, щоб пересвідчитися, що заяви, які лунали з російської сторони про начебто відведення російських військ, є правдивими. На жаль, очевидно, є що приховувати”, - сказав Олефіров.

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“На жаль, нам не довелось підтвердити документально те, що відбувся відвід військ від нашого кордону”, - додав Олефіров.

Він також нагадав, що продовжується незаконний перехід українського кордону в місцях, які не передбачені для такого переходу.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня у Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін дав команду повернути російські війська, які проводять «навчання» біля кордону України, до місць постійної дислокації.

7 травня Путін також заявив, що російські війська відведено від кордонів з Україною. Проте НАТО і Пентагон спростували цю інформацію.

21 травня Міноборони РФ заявило, що навчання біля кордонів України проводилися протягом півроку, війська повернуться до місць постійної дислокації тільки до 1 червня.

21 травня МЗС заявив, що Україна чекає відповіді РФ щодо запиту на проведення надзвичайного (позаквотного) спостережного польоту над російською територією.

Україна та Росія є сторонами Договору з відкритого неба (ДВН), який передбачає низку заходів, спрямованих на підвищення стабільності, транспарентності та зменшення загрози виникнення конфліктів.

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Згідно з положеннями договору, російська сторона має надати відповідь на запит України впродовж 24 годин, тобто до 11.00 за київським часом 22 травня.

Українська сторона сподівалася, що РФ підтвердить готовність прийняти спостережну місію України за ДВН. Метою її проведення є, у тому числі, перевірка інформації про оголошене російським керівництвом відведення підрозділів ЗС РФ від кордонів України.