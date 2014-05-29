Перша рота батальйону "Донбас" стане спецбатальйоном у складі Нацгвардії

Про це повідомив Командир добровольчого батальйону територіальної оборони Донецької області "Донбас" на своїй сторінці в Facebook.

Батальйон спецпризначення формується як військова частина "нового типу" з мінімумом бюрократії, із збереженням стуктури командування. Набір в батальйон здійснюється з участю приймальної комісії з ветеранів добровольчого формування.Читайте такожДо батальйону "Донбас" повернулися двоє бійців, яких вважали загиблими

"Ми йдемо в батальйон срецназначения до перемоги і після цього повертаємося до цивільного життя за винятком тих, хто готовий увійти у структуру нових правоохоронних структур України", - написав Семенченко.

Крім цього, він зазначив, що батальйон створюється для проведення розвідувальних, протидиверсійних, штурмових операцій, буде брати участь у прикритті держкордону від мобільних груп диверсантів і терористів.

"Основа батальйону спецназначния - не менше 75% складу жителі Донбасу. Добровольці зобов'язуються підтримувати високу дисципліну в підрозділі, координуватися з іншими частинами в структурі АТО, бути прикладом у виконанні поставлених завдань", - зазначив командир батальйону.

Дане рішення підтримане загальними зборами добровольців.

"Командування батальйоном залишається за мною. Інші підрозділи, окрім першої роти будуть воювати, як раніше" - зазначив Семенченко.