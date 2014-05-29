Перша рота батальйону "Донбас" стане спецбатальйоном у складі Нацгвардії
Командир добровольчого батальйону територіальної оборони Донецької області "Донбас" прийняв пропозицію міністра МВС Арсена Авакова про створення на основі першої роти "Донбасу" батальйону спеціального призначення Донбас Національної гвардії України.
Про це повідомив Командир добровольчого батальйону територіальної оборони Донецької області "Донбас" на своїй сторінці в Facebook.
Батальйон спецпризначення формується як військова частина "нового типу" з мінімумом бюрократії, із збереженням стуктури командування. Набір в батальйон здійснюється з участю приймальної комісії з ветеранів добровольчого формування.Читайте такожДо батальйону "Донбас" повернулися двоє бійців, яких вважали загиблими
"Ми йдемо в батальйон срецназначения до перемоги і після цього повертаємося до цивільного життя за винятком тих, хто готовий увійти у структуру нових правоохоронних структур України", - написав Семенченко.
Крім цього, він зазначив, що батальйон створюється для проведення розвідувальних, протидиверсійних, штурмових операцій, буде брати участь у прикритті держкордону від мобільних груп диверсантів і терористів.
"Основа батальйону спецназначния - не менше 75% складу жителі Донбасу. Добровольці зобов'язуються підтримувати високу дисципліну в підрозділі, координуватися з іншими частинами в структурі АТО, бути прикладом у виконанні поставлених завдань", - зазначив командир батальйону.
Дане рішення підтримане загальними зборами добровольців.
"Командування батальйоном залишається за мною. Інші підрозділи, окрім першої роти будуть воювати, як раніше" - зазначив Семенченко.