Міноборони: У нас немає жодної зайвої людини, щоб робити ротацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. міністра оборони Михайло Коваль повідомив на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання щодо здійснення ротації особового складу Збройних сил.

“Ця ротація здійснена не буде. Ми вивели всі сили і засоби, ми перекрили всі державні кордони, ми готові до виконання завдань за призначенням, у нас немає жодної зайвої людини, щоб виводити і робити ротацію”, - сказав Коваль.

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Він додав, що в такій небезпечній для держави ситуації “виведення не може бути”.

Крім того, Коваль наголосив, що під час антитерористичної операції артилерія використовується лише по артилерійських позиціях терористів.

“Під час виконання заходів АТО ми декілька разів використовували артилерію, але використовували по артилерійських позиціях сепаратистів на відкритій місцевості”, - сказав Коваль.

За його словами, реактивна артилерія у складі АТО є у складі з'єднань, але вона не використовувалася. “Це дуже потужна зброя”, - сказав Коваль.