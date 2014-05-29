Винні у провалах під час АТО не повинні уникнути відповідальності - військовий експерт

20:05, 29 травня 2014
Політика
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Микола Сунгуровський вважає, що президент повинен дати зрозуміти силовикам, що ніхто не забутий і ніщо не забуте.

Фото УНИАН

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, що переможець виборів президента України Петро Порошенко повинен дати зрозуміти силовикам, що вони не уникнуть відповідальності за прорахунки в ході антитерористичної операції.

Про це Сунгуровський заявив під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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«Саме президент має брати на себе ризики і відповідальність за них, і в цьому зараз його роль. Я б на місці президента, я б дав зрозуміти силовикам, що ніхто не забутий і ніщо не забуте, і всі дії, що призводили до неефективності АТО... У його руках механізм кадрових призначень», - сказав Сунгуровський.

Крім того, він заявив, що не варто пов'язувати активізацію АТО з результатами президентських виборів. «Це, швидше за все, співпадіння, оскільки зараз триває такий етап, коли наші військовослужбовці почали набувати досвіду, вони навчились стріляти в людей. Після перших жертв з нашого боку цей бар'єр було подолано», - сказав Сунгуровський.

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Окрім того, за словами експерта, ще одним фактором, що сприяв більше ефективному проведенню АТО стало покращення координації між силовиками та політиками.

Як відзначив Сунгуровський, під час АТО в ході президентської кампанії ця координація не була ефективною, оскільки політики більше переймалися своїми електоральними балами. «Діалог під час виборчої кампанії вівся в основному представниками партій у вигляді агітації, тому ніякої ефективності чекати було не варто. Зараз вже гострота цього фактора знята, і наразі все залежить від консолідації політиків і появи людей, які розуміють, з ким можна вести діалог», - сказав Сунгуровський.

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