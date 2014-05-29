Винні у провалах під час АТО не повинні уникнути відповідальності - військовий експерт

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, що переможець виборів президента України Петро Порошенко повинен дати зрозуміти силовикам, що вони не уникнуть відповідальності за прорахунки в ході антитерористичної операції.

Про це Сунгуровський заявив під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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«Саме президент має брати на себе ризики і відповідальність за них, і в цьому зараз його роль. Я б на місці президента, я б дав зрозуміти силовикам, що ніхто не забутий і ніщо не забуте, і всі дії, що призводили до неефективності АТО... У його руках механізм кадрових призначень», - сказав Сунгуровський.

Крім того, він заявив, що не варто пов'язувати активізацію АТО з результатами президентських виборів. «Це, швидше за все, співпадіння, оскільки зараз триває такий етап, коли наші військовослужбовці почали набувати досвіду, вони навчились стріляти в людей. Після перших жертв з нашого боку цей бар'єр було подолано», - сказав Сунгуровський.

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Окрім того, за словами експерта, ще одним фактором, що сприяв більше ефективному проведенню АТО стало покращення координації між силовиками та політиками.

Як відзначив Сунгуровський, під час АТО в ході президентської кампанії ця координація не була ефективною, оскільки політики більше переймалися своїми електоральними балами. «Діалог під час виборчої кампанії вівся в основному представниками партій у вигляді агітації, тому ніякої ефективності чекати було не варто. Зараз вже гострота цього фактора знята, і наразі все залежить від консолідації політиків і появи людей, які розуміють, з ким можна вести діалог», - сказав Сунгуровський.