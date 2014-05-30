У Міноборони подумують над переведенням українських миротворців з Африки у зону АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ординович заявив під час прес-конференції в антикризовому медіа-центрі.

Ординович підкреслив, що питання повернення миротворців має політичну складову і залежить від рішення президента - верховного головнокомандувача ЗСУ, крім цього, необхідно буде досягти домовленості з ООН в цьому питанні.

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"Ми це питання відпрацьовуємо... Такої критичної необхідності повертати наші підрозділи на даний момент немає", - сказав він.

При цьому він додав, що план екстреного повернення миротворців вже розроблено, й в разі подальшої ескалації насильства у східних регіонах України всі 18 екіпажів вертольотів будуть відкликані з Африки.

"Якщо ситуація буде більш загрозливою, буде ескалація і буде прийнято політичне рішення, щоб їх повернути, ми це завдання виконаємо, залежно від того, як ми досягнемо консенсусу з ООН", - сказав Ординович.