У Міноборони подумують над переведенням українських миротворців з Африки у зону АТО
У Міністерстві оборони допускають повернення українських миротворців, задіяних в місіях ООН, для участі в антитерористичній операції на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ординович заявив під час прес-конференції в антикризовому медіа-центрі.
Ординович підкреслив, що питання повернення миротворців має політичну складову і залежить від рішення президента - верховного головнокомандувача ЗСУ, крім цього, необхідно буде досягти домовленості з ООН в цьому питанні.
Читайте такожАП: Росія «замаскувала» війська на кордоні з Україною під кольори миротворчих сил ООН
"Ми це питання відпрацьовуємо... Такої критичної необхідності повертати наші підрозділи на даний момент немає", - сказав він.
При цьому він додав, що план екстреного повернення миротворців вже розроблено, й в разі подальшої ескалації насильства у східних регіонах України всі 18 екіпажів вертольотів будуть відкликані з Африки.
"Якщо ситуація буде більш загрозливою, буде ескалація і буде прийнято політичне рішення, щоб їх повернути, ми це завдання виконаємо, залежно від того, як ми досягнемо консенсусу з ООН", - сказав Ординович.