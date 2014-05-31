Російських військ на кордоні з Україною меншає - Тимчук

За оперативними даними групи "Інформаційне Спротив", чисельність угруповання російських військ поблизу кордону з Україною зменшується.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний Спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"На ростовському напрямку від безпосередньої близькості до українського кордону відведена батальйонна тактична група зі складу 137-го парашутно-десантного полку (місце постійної дислокації - Рязань)", - пише він.

В цілому на ростовському напрямку від кордону України відведено близько 200 одиниць бронетехніки та близько 400 одиниць автомобільної техніки.

"На бєлгородському напрямку від безпосередньої близькості до українського кордону відведена батальйонна тактична група зі складу 104-го десантно-штурмового полку (Псков)", - повідомляє Тимчук.