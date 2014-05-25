Біля українського кордону залишається значна частина російських військ

За словами заступника голови Державної прикордонної служби Віктора Мишаковского, «виходячи з даних прикордонної авіарозвідки, можна констатувати, що базові містечка, розгорнуті російськими військами, залишаються, залишається і система управління і забезпечення цих містечок».

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Як повідомляв УНІАН, 19 травня Міністерство закордонних справ України закликало Росію скасувати анонсовані на період з 21 до 25 травня вчення «Авиадартс-2014» в районі Липецька, Воронежу і Рязані як підсилюють напругу в період проведення в Україні президентських виборів і не сприяють деескалації ситуації в регіоні.