Біля українського кордону залишається значна частина російських військ

17:46, 25 травня 2014
Політика
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У Державній прикордонній службі повідомили, що значна частина російських військ продовжує перебувати на місцях, куди була приведена на час навчань.

Россия продолжает учения, несмотря на просьбу Украины их приостановить / REUTERS

За словами заступника голови Державної прикордонної служби Віктора Мишаковского, «виходячи з даних прикордонної авіарозвідки, можна констатувати, що базові містечка, розгорнуті російськими військами, залишаються, залишається і система управління і забезпечення цих містечок».

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Як повідомляв УНІАН, 19 травня Міністерство закордонних справ України закликало Росію скасувати анонсовані на період з 21 до 25 травня вчення «Авиадартс-2014» в районі Липецька, Воронежу і Рязані як підсилюють напругу в період проведення в Україні президентських виборів і не сприяють деескалації ситуації в регіоні.

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