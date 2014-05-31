На Рівненщині матері мобілізованих на схід військових перекрили трасу Київ-Чоп
10:22, 31 травня 2014Політика
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Жінки перекрили міжнародну трасу на 1 хвилину та попередили, що завтра перекриють її надовго, якщо їхні вимоги не почують.
Жінки вимагають, щоб їх сини вчасно повернулися додому зі сходу / REUTERS
На Рівненщині матері військовослужбовців, які несуть службу на Сході, перекрили на одну хвилину міжнародну трасу Київ-Чоп.
Як повідомляє кореспондент ТСН, таким чином жінки вимагають, щоб їх дітей і чоловіків повернули додому.
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За словами мітингувальників, розстріляні хлопці з 51-ї окремої механізованої бригади мали нести службу 45 діб, а вони на війні вже більше 50 днів. Матері вже зверталися і до комісарів, чиновників та військових, від всіх чують лише обіцянки.
Якщо вимоги рівнян не почують у Києві, матері збираються зупинити рух на міжнародній трасі Київ-Чоп в неділю вже надовго.
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