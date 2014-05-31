В Нацгвардії спростовують причетність її бійців до мародерства в селищі Сватово на Луганщині

Як повідомили УНІАН у прес-службі НацгвардіЇ України, її бійці там не несуть служби.

«Офіційно повідомляємо, що у зазначеному населеному пункті військовослужбовці Національної гвардії України не несуть служби та не виконують будь-яких службових завдань», - зазначається у повідомленні.

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Раніше окремі ЗМІ повідомляли, що у селищі Сватово на Луганщині, неподалік міста Ізюм, невідомі злочинці, переодягнувшись у формений одяг бійців Нацгвардії, чинять протиправні дії стосовно місцевого населення та займаються мародерством.

У Нацгвардії наголосили, що розповсюдження таких завідомо неправдивих повідомлень - ніщо інше, як спроба впливати на мирне населення з метою дискредитації правоохоронних органів України.