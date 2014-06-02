Суд скасував розширення переліку спецзасобів, що застосовуються проти мітингувальників

Копію відповідної постанови суду оприлюднив на своєму сайті народний депутат Геннадій Москаль, за позовом якого прийнято судове рішення.

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Геннадій Москаль нагадав, що скандальну постанову Кабміну №13 від 22 січня «Про внесення змін до п. 12 «Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку» було ініційовано тодішнім главою МВС Віталієм Захарченком.

Суд задовольнив позов Геннадія Москаля і скасував цю постанову Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, у розпал акцій протесту Кабмін своєю постановою дозволив правоохоронцям для «охорони громадського порядку» використовувати також аерозольні гранати «Дрейф-2», світлозвукові «Полум'я-М», «Смолоскип» і «Зоря-2», а також ручні димові гранати «Бузок-3».