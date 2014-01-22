Кабмін дозволив силовикам використовувати водомети в мороз та обмежувати доступ до будівель

Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до інструкції МВС про використання водометів.

Відповідну постанову опубліковано на офіційному сайті Кабінету міністрів.

Тепер стаття 16 "Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку" виглядає наступним чином:

"Водомети застосовуються працівниками міліції для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку, відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби незалежно від їх належності, захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю, здоров'ю, житлу чи майну".

У старому тексті правил існувало обмеження в 0 градусів.

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Також Кабмін дозволив правоохоронцям обмежувати рух транспорту та доступ людей до певних установ.

Про це йдеться в Порядку проведення додаткових заходів захисту безпеки громадян, який Кабмін затвердив постановою № 12 в середу і оприлюднив на своєму сайті.

"Уряд дозволив органам внутрішніх справ у разі наявності інформації про можливі порушення громадського порядку тимчасово обмежувати рух транспортних засобів на вулицях та територіях, а також тимчасово обмежують доступ громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти", - йдеться в повідомленні.