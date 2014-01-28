Депутат Київради оскаржив у суді дозвіл на використання водометів на морозі

27 січня 2014 року адвокат, голова постійної комісії Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики Віталій Павлик оскаржив до окружного адміністративного суду міста Києва постанови Кабінету Міністрів №13 та №14 від 22 січня цього року, якими вводяться на озброєння органів внутрішніх справ України спеціальні засоби російського виробництва, а також дозволяється використання водометів до громадян за температури нижче 0°С.

Він просить суд визнати вказані постанови незаконними та скасувати їх. Свій позов Павлик обґрунтував тим, що ці постанови прийняті всупереч вимогам національного законодавства і передбачають можливість вжиття міліцією та внутрішніми військами засобів, які становлять велику небезпеку для життя і здоров’я людей. Так, своє рішення Уряд ухвалив без передбачених Законом України «Про міліцію» висновків Міністерства охорони здоров’я та Генеральної прокуратури України. Передбачені постановами нові спеціальні засоби ще не пройшли державної сертифікації в Україні, їх вплив на здоров’я та життя людей ще не відомий, а уряд їх вже включив до переліку спецзасобів, що застосовуватимуться до громадян.

«Постанова ж уряду, яка дозволила використання водометів за температури повітря нижче 0 С (до цього таке використання було заборонено), є ні чим іншим як легалізацією катування та нелюдського поводження до громадян, що заборонено низкою міжнародних договорів, ратифікованих Україною. За таких обставин, використання водометів слід розглядати не як спеціальний засіб несмертельної дії, а як зброю масового ураження. Оскільки потрапляння на тіло людини крижаної води при температурі атмосферного повітря нижче 0°С є вкрай небезпечним та може спровокувати миттєве обмороження та переохолодження. А частки криги за таких умов разом зі струменем води під високим тиском можуть небезпечно уражати громадян. Тому такі ганебні постанови Кабміну, прийняті всупереч вимогам національного та міжнародного законодавства, мають бути невідкладно скасовані судом. Якщо це не зробить український суд, то я звертатимусь до Європейського суду з прав людини», – зазначив Віталій Павлик.

Позивач також просить суд зупинити дію зазначених постанов Кабміну на час розгляду справи, оскільки існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам громадян шляхом застосування органами внутрішніх справ незаконних спеціальних засобів та водометів.