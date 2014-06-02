Жоден російський канал не показав труни загиблих в Донецьку громадян РФ - журналістка

Так пише у своєму блозі на сайті радіостанції Эхо Москвы фотожурналістка Марія Турченкова.

"У моргу зібралося близько ста журналістів міжнародних ЗМІ. Серед них були камери і Першого каналу, «Росії 24», які згодом не передали жодної новини про цю подію", - повідомляє вона.

Читайте такожДії російських бойовиків в Україні спричинили смерть 122 осіб - ГенпрокуратураЗа її словами, визнання керівництвом терористів того, що тіла загиблих належать громадянам РФ, всіх шокувало.

"Жоден з вітчизняних федеральних телеканалів, що місяцями бетонують ідею про геноцид росіян на сході України і засилля фашистів на заході, так і не повідомив про те, що 31 громадянин Росії загинув в Донецьку 26 травня. Не пояснив в чому подвиг, заради якого вони загинули, як вони потрапили на цю війну, хто відкриває «канал через Ростов», хто роздає зброю і хто зустрічає труни з наклейками ДНР", - написала журналістка.