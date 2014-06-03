Держприкордонслужба: Заблоковані луганські прикордонники залишаються один на один з бойовиками
У Державній прикордонній службі України продовжують відпрацьовувати питання щодо надання наземної допомоги заблокованому бойовиками Луганському прикордонному загону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, заявив голова Держприкордонслужби Микола Литвин.
“Вчора нас підтримало керівництво АТО і була надіслана авіація — вертольоти (для деблокування загону — УНІАН). Хотілося б і наземну підтримку. Ми зараз обговорюємо це питання. Це питання в плані вирішення, і це питання потребує найшвидшого вирішення. Хотілося б, щоб ви зрозуміли: обстановка дуже непроста”, - сказав Литвин.
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Говорячи про сьогоднішню ситуацію, яка склалась навколо прикордонників у Луганську, Литвин зазначив, що, “на жаль, наші прикордонники залишаються віч-на-віч з бойовиками. На даний час навколо загону спостерігається позиційне затишшя”.
За словами Литвина, 2 червня прикордонників в Луганську бойовики обстрілювали з автоматичної зброї, крупнокаліберних кулеметів, застосували снайперські гвинтівки, гранатомети, міномети.
Як зазначив голова ДПСУ, серед прикордонників 8 поранених. У той же час за наявною інформацією, з боку бойовиків приблизно 9 вбитих і 28 поранених.
Відповідаючи на уточнююче питання, коли саме буде надана допомога прикордонникам, Литвин заявив: “Я ставив і сьогодні буду ставити питання, щоб ми діяли швидко і оперативно в цьому напрямку”.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 червня, в Луганську прикордонники з 4.00 ранку близько 17 годин лише своїми силами відбивали атаки терористів. У рамках взаємодії на допомогу прикордонникам направлялися винищувачі сил АТО, однак вести прицільний точковий вогонь у місті вони повноцінно не змогли.
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Було поранено 8 військовослужбовців. З боку нападників остаточна кількість поранених та вбитих не відома, попередньо зазначалося про 8 та 5 відповідно.
Вночі на території Луганського прикордонного загону було певне затишшя, вранці поблизу знову почали з’являтися терористи.
Вдень 3 червня російські ЗМІ повідомили, що перестрілки в Луганську поновилися.