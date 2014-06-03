Держприкордонслужба: Заблоковані луганські прикордонники залишаються один на один з бойовиками

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, заявив голова Держприкордонслужби Микола Литвин.

“Вчора нас підтримало керівництво АТО і була надіслана авіація — вертольоти (для деблокування загону — УНІАН). Хотілося б і наземну підтримку. Ми зараз обговорюємо це питання. Це питання в плані вирішення, і це питання потребує найшвидшого вирішення. Хотілося б, щоб ви зрозуміли: обстановка дуже непроста”, - сказав Литвин.

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Говорячи про сьогоднішню ситуацію, яка склалась навколо прикордонників у Луганську, Литвин зазначив, що, “на жаль, наші прикордонники залишаються віч-на-віч з бойовиками. На даний час навколо загону спостерігається позиційне затишшя”.

За словами Литвина, 2 червня прикордонників в Луганську бойовики обстрілювали з автоматичної зброї, крупнокаліберних кулеметів, застосували снайперські гвинтівки, гранатомети, міномети.

Як зазначив голова ДПСУ, серед прикордонників 8 поранених. У той же час за наявною інформацією, з боку бойовиків приблизно 9 вбитих і 28 поранених.

Відповідаючи на уточнююче питання, коли саме буде надана допомога прикордонникам, Литвин заявив: “Я ставив і сьогодні буду ставити питання, щоб ми діяли швидко і оперативно в цьому напрямку”.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 червня, в Луганську прикордонники з 4.00 ранку близько 17 годин лише своїми силами відбивали атаки терористів. У рамках взаємодії на допомогу прикордонникам направлялися винищувачі сил АТО, однак вести прицільний точковий вогонь у місті вони повноцінно не змогли.

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Було поранено 8 військовослужбовців. З боку нападників остаточна кількість поранених та вбитих не відома, попередньо зазначалося про 8 та 5 відповідно.

Вночі на території Луганського прикордонного загону було певне затишшя, вранці поблизу знову почали з’являтися терористи.

Вдень 3 червня російські ЗМІ повідомили, що перестрілки в Луганську поновилися.