Нардепи фракції КПУ вимагають заборонити діяльність ВО «Свобода»

У фракції звинуватили представників «Свободи», зокрема, депутата Едуарда Леонова у зв’язках з іноземними спецслужбами. За словами комуністів, «Свобода» досі не надала роз’яснень з приводу діяльності своїх диверсійних груп на території України, що дає підстави вважати, що «Свобода» займає антидержавну позицію, передає Еспресо.TV.

Читайте такожЛьвівська облрада звернулась до Генпрокуратури з вимогою заборонити КПУ

У зв’язку з цим депутати від фракції КПУ звернулися до виконувача обов`язків президента Олександра Турчинова дати доручення СБУ детально розслідувати співробітництво нардепів від «Свободи», а такох їх помічників з іноземними спецслужбами і, у випадку підтвердження цієї інформації, дати доручення Мін’юсту подати відповідний позов до суду щодо заборони зазначеної політсили.