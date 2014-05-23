У КПУ запевняють, що Калетник залишає фракцію не через ідейні міркування

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КПУ.

“Упевнені, що вже скоро настане час, коли правду про дійсні причини рішення Оксани Калетник про вихід з фракції Компартії дізнаються і її виборці, і весь народ України”, - сказано в повідомленні.

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При цьому нагадується, що Калетник безпартійна і “була обрана народним депутатом як самовисуванець по мажоритарному округу у Вінницькій області, і з власної ініціативи увійшла до фракції комуністів”.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня депутат Оксана Калетник заявила про вихід з фракції Комуністичної партії України.

У заяві Калетник, переданій УНІАН, сказано: “Я вважаю, що в цей складний для країни час партія повинна була б займати не аморфну позицію, а самоочищатися від функціонерів, які втратили енергію до перемоги, і досі здебільшого прагнуть інертно спостерігати за тим, що відбувається, а не діяти, щоб змінити ситуацію. Від тих партійців, яким не потрібна реальна боротьба, достатньо лише її імітації».

За словами Калетник, «ще одним кроком могло б стати оновлення партії та її прихильників шляхом залучення молоді, представників середнього і малого бізнесу, які прагнуть побудувати сильну і успішну Україну». «Але для таких людей, - зазначає депутат, - дуже важлива ідеологічна платформа, що базується на сильній державі, яка не лише розвиває інфраструктуру, а й забезпечує рівні можливості і соціальні ліфти, при яких потенціал кожної людини був би розкритий і працював через благо суспільне на благо особисте. Адже багатство країни - не природні ресурси, не нафтові свердловини, а люди, які, використовуючи свій потенціал, черпають все найкраще ззовні, готові вчитися у всього світу, щоб вкладати одержані знання в побудову своєї країни. Саме такі люди писатимуть сценарій розвитку України».

При цьому Калетник зазначила, що не має сумнівів у «цілісності й ефективності комуністичної ідеології, в основі якої закладена марксистська економічна теорія».

«Якщо поглянути на досвід успішних країн, таких, наприклад, як Китай, які навчилися ефективно використовувати цю теорію, не заперечуючи при цьому право приватної власності, можна з легкістю знайти беззастережне підтвердження її дієвості. І вона могла б стати основою для розвитку нашої країни, яка має неймовірний експортний потенціал. На жаль, комуністична ідеологія сприймається в нашому суспільстві крізь призму певних стереотипів, які заважають людям її об'єктивно оцінювати», - зазначила Калетник.

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Вона висловила переконання, що «ми зможемо досягти реальних успіхів і дійсно зробити нашу країну процвітаючою, якщо політика буде інструментом, який не викликає відторгнення в суспільстві, а є основою для побудови взаємин між людьми».

Також Калетник зазначила, що планує продовжувати свою політичну діяльність.