Слов'янськ залишився без централізованого водопостачання
11:25, 04 червня 2014Політика
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У Слов'янську припинилася подача води в результаті пошкодження центрального водоводу. В даний час проводити ремонт неможливо через бойові дії.
Жителі Слов'янська залишилися без води / скріншот відеоролику
За інформацією кореспондента «ОстроВа», у міськводоканалі йому повідомили про те, що ремонт водогону не проводиться у зв'язку з тим, що цього не дозволяють зробити терористи. А в диспетчерській службі виконкому заявили, що до водоводу не підпускає Національна гвардія.
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В обох службах однозначно відповіли, що «найближчим часом, ремонт проводиться не буде».
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