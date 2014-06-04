Слов'янськ залишився без централізованого водопостачання

11:25, 04 червня 2014
Політика
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У Слов'янську припинилася подача води в результаті пошкодження центрального водоводу. В даний час проводити ремонт неможливо через бойові дії.

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За інформацією кореспондента «ОстроВа», у міськводоканалі йому повідомили про те, що ремонт водогону не проводиться у зв'язку з тим, що цього не дозволяють зробити терористи. А в диспетчерській службі виконкому заявили, що до водоводу не підпускає Національна гвардія.

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В обох службах однозначно відповіли, що «найближчим часом, ремонт проводиться не буде».

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