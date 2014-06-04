Слов'янськ залишився без централізованого водопостачання

За інформацією кореспондента «ОстроВа», у міськводоканалі йому повідомили про те, що ремонт водогону не проводиться у зв'язку з тим, що цього не дозволяють зробити терористи. А в диспетчерській службі виконкому заявили, що до водоводу не підпускає Національна гвардія.

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В обох службах однозначно відповіли, що «найближчим часом, ремонт проводиться не буде».