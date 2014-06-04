Ромпей візьме участь в інавгурації новообраного президента України

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сам Ромпей повідомив сьогодні у Брюсселі на прес-конференції, що відбулася напередодні саміту G-7.

„Я візьму участь в інавгурації президента України”, - сказав він.

Крім того, Ромпей висловив сподівання остаточно підписати Угоду про асоціацію з Україною „як можна скоріше”.

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„Ми очікуємо на співпрацю з президентом України”, - підкреслив президент Ради ЄС.

Як повідомляв УНІАН, інавгурація президента України відбудеться 7 червня.