Самопроголошена влада Криму дозволила депутату від ПР Рибаку в'їжджати на півострів

Відповідне повідомлення розміщене на сайті так званої Держради Криму.

«Народний депутат України Володимир Рибак виключений зі списку осіб, перебування яких на території Республіки Крим є небажаним. На адресу Державної ради Республіки Крим надійшло офіційне звернення народного депутата України В.В. Рибака, в якому він інформує про відкликання свого голосу за проект постанови № 4461 від 15 березня 2014 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної ради Автономної Республіки Крим». За результатами розгляду одержаного звернення Постійною комісією Державної ради Республіки Крим з нормотворчої діяльності, організації роботи ДР і зв'язків із громадськістю прийнято рішення про виключення В.В. Рибака зі списку осіб, перебування яких на території Республіки Крим є небажаним», – говориться в повідомленні.Читайте такожЗМІ: Царьов утік до Криму

Також на сайті розміщено оновлений список осіб, перебування яких на території Республіки Крим є небажаним. На сьогодні він включає 338 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% громадян, що взяли участь в ньому, проголосували за приєднання Криму до Росії.Читайте такожТимошенко та Яроша оголосили персонами нон грата в Криму

15 березня Верховна Рада України прийняла постанову про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим (№4461). За це рішення проголосували 278 народних депутатів із 296, зареєстрованих у сесійному залі ВР.

У свою чергу, кримська влада 27 березня опублікувала список із 320 колишніх і чинних депутатів Верховної Ради України, а також представників виконавчої влади, перебування яких в Криму є «небажаним».