На Вінничині вбили керівника виборчого штабу Порошенка

Керівник виборчого штабу кандидата у президенти України Петра Порошенка в одному з районів Вінницької області в четвер було знайдено вбитим у м. Немирів.

Про це повідомляється на сайті МВС України.

"5 червня близько 12.30 тіло чоловіка з вогнепальним пораненням у голову знайшли в салоні його власного автомобіля на одній з вулиць Немирова", - йдеться у повідомленні.

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За цим фактом Слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"На даний час триває огляд місця події та проводяться першочергові слідчі і розшукові дії, що спрямовані на встановлення всіх обставин скоєння цього злочину", - йдеться на сайті.