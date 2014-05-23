У Сєвєродонецьку бойовики викрали керівника місцевого виборчого штабу "Батьківщини"

У Сєвєродонецьку Луганської області терористи із так званого «народного ополчення Луганської народної республіки» викрали керівника місцевого виборчого штабу "Батьківщини", депутата міської ради Сергія Самарського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», за словами родичів, зловмисники захопили Самарського у штабі, посадили у чорну "Волгу" і повезли в невідомому напрямку. Терористи також забрали з собою виборчу документацію. Очевидцями викрадення стали син і мати Самарського, які чекали його на вулиці.

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Близькі та колеги звернулися до місцевої міліції, але вона навіть не приїхала на місце злочину, йдеться у повідомленні.

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"Ми вважаємо, що викрадення депутата міськради було вчинене з метою дестабілізації ситуації в Сєвєродонецьку, у якому більш-менш спокійна ситуація у порівнянні з сусіднім Рубіжним, де триває справжня війна", - наголосили близькі Самарського.