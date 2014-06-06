Терористи з "ДНР" захопили лікарню в Донецьку

У Донецьку бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» захопили відділення в лікарні ім. Калініна.

Про це УНІАН повідомили к департаменті охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні зазначили, що сьогодні представники так званої «Донецької народної республіки» захопили одне з відділень Донецького обласного клінічного територіального медичного об`єднання (лікарня ім. Калініна), в якому обслуговувалися працівники державних установ та організацій регіону.

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Як повідомили в департаменті, метою захоплення відділення прихильниками «ДНР» стало створення там госпітальної бази для поранених активістів.

Крім того, під контролем «ДНР» перебуває територія всього обласного клінічного територіального медичного об`єднання.

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За інформацією "ОстроВа", представники "ДНР" захопили будівлю, заявивши, що відтепер там буде розташовуватися їх госпіталь.

"Якщо у вас є талон-приходьте, якщо ні, то не приходьте. Лікарі припиняють свою роботу", - сказали кореспондентові "ОстроВа" в реєстратурі ДОКТМО.