У Луганську бойовики викрали підполковника міліції і захопили військову частину

До чергової частину надійшло повідомлення про те, що 27 травня о 18.00 невідомими особами був викрадений підполковник міліції Перетятий Віталій Віталійович 1978 р.н., який поїхав з дому на своєму автомобілі. Даний факт зареєстровано в ЄРДР за статтею 349 ч. 1 КК України.

Про це повідомила керівник прес-служби УМВС в Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.

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Також вона зазначила, що до чергової частини Кам'янобрідського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що 5 червня о 13.50 на територію в/ч А1973, розташованої по вулиці Комісара Санюка Луганська, проникли 60 чоловік, озброєних автоматичною зброєю. Військовослужбовці були евакуйовані, зброї та боєприпасів на території частини не було.

"Серед особового складу військової частини постраждалих немає. В даний час територія військової частини контролюється озброєними людьми. Даний факт зареєстровано у ЄРДР", - повідомляється на сторінці Погукай.