За фактом викрадення підполковника міліції у Слов'янську відкрили кримінальну справу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник міністра внутрішніх справ Станіслав Речинський.

За його словами, вчора, 22 квітня, о 23.50 до міліції звернувся інспектор патрульної служби Слов'янського міськвідділу внутрішніх справ і повідомив про те, що його батько, підполковник міліції Прохоров 19 квітня пішов з дому та до цього часу не повернувся.

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Як зазначив Речинський, в мережі Інтернет було виявлено повідомлення про те, що вдень 19 квітня на одній з вулиць Слов'янська представники так званої «народної самооборони» захопили та повезли у невідомому напрямку підполковника Прохорова.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі, або викрадення людини) Кримінального кодексу України.