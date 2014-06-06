Участь в інавгурації президента України вже підтвердили 56 іноземних делегацій – МЗС

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич.

“Станом на зараз підтверджена участь 56 іноземних делегацій. З них 23 на рівні глав держав, урядів, парламентів і керівників міжнародних організацій”, - сказав Зварич.

За його словами, 5 делегацій будуть представлені на рівні віце-прем'єр-міністрів, решта делегацій - на рівні міністрів закордонних справ або послів, акредитованих в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, інавгурація президента України відбудеться завтра, 7 червня. Присягу глави держави Порошенко зачитає під час урочистого засідання Верховної Ради.

Пізніше – об 11.10 - Порошенко прибуде на Софійську площу Києва. Там відбудеться церемонія представлення командувачів видами Збройних сил України та урочисте підняття прапора президента України.