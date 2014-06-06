Участь в інавгурації президента України вже підтвердили 56 іноземних делегацій – МЗС
На даний час свою участь в інавгурації новообраного президента України Петра Порошенка підтвердили 56 іноземних делегацій.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич.
“Станом на зараз підтверджена участь 56 іноземних делегацій. З них 23 на рівні глав держав, урядів, парламентів і керівників міжнародних організацій”, - сказав Зварич.
За його словами, 5 делегацій будуть представлені на рівні віце-прем'єр-міністрів, решта делегацій - на рівні міністрів закордонних справ або послів, акредитованих в Україні.
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Як повідомляв УНІАН, інавгурація президента України відбудеться завтра, 7 червня. Присягу глави держави Порошенко зачитає під час урочистого засідання Верховної Ради.
Пізніше – об 11.10 - Порошенко прибуде на Софійську площу Києва. Там відбудеться церемонія представлення командувачів видами Збройних сил України та урочисте підняття прапора президента України.