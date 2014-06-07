Лукашенко закликає Україну домовлятися і з Росією, і з Європейським Союзом

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лукашенко сказав у коментарі журналістам, залишаючи Верховну Раду України після інавгурації президента України.

За його словами, головне, щоб українці «видерлися з цієї ситуації».

«Я не думаю, що вона катастрофічна, надто багато тут нагнітається пристрастей, занадто багато розмов у цьому плані. Тому потрібно просто заспокоїтися, і в новому періоді потрібно стабілізувати ситуацію, тому що українці дуже працьовиті люди і розумні люди, і вони впораються з проблемами», - сказав президент Білорусі.

«Якщо їм не допоможуть з цими проблемами впоратися, то вони поодинці з цим розберуться», - підкреслив Лукашенко.

На запитання про те, чи вважає він, що Крим - це українська територія, він спочатку сказав, що «не час і не місце сьогодні ці проблеми обговорювати».

«Що стосується єдності України, ви чули заяву президента України і, я думаю, він свого слова дотримає - Україна повинна бути єдиною цілісною державою і буде такою», - підкреслив Лукашенко.

Коли його знову запитали про Крим, український він чи ні, Лукашенко сказав, звертаючись до журналіста: «Це ви, українець, мені питання задаєте? От їдьте до Криму і домовляйтеся про те, щоб Крим був українським, не втрачайте його».