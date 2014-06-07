Кадирова нагородили медаллю «За визволення Криму»

Про це пише Лента.ру з посиланням на РИА Новости.

Як повідомив лідер кримських сепаратистів Сергій Аксьонов на форумі «Взаємодія-2014» в Лівадійському палаці Ялти.

За словами Аксьонова, Кадиров і Ткачов стали першими керівниками, які зателефонували йому у важкі для Криму часи. Кубанські козаки і чеченська діаспора на прохання керівників регіонів підтримали сепаратистів. «У зв'язку з цим кримська самооборона прийняла рішення нагородити їх (Кадирова і Ткачова) медалями «За визволення Криму», - сказав т.в.о. голови Криму.

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Для глави Чечні Рамзана Кадирова це вже друга медаль за минулий тиждень. Минулої середи він був нагороджений орденом Доброти.