Рамзану Кадирову вручили орден Доброти

Про це пише ZN.UA.

Як повідомляє прес-служба уряду Чечні, цей орден вручається "за доброту і людяність, а також ефективну діяльність з адресної соціальної і духовної підтримки дітей і вдів загиблих захисників Вітчизни, ветеранів Великої Вітчизняної війни та бойових дій, активну високоморальну громадянську позицію".

За словами віце-президента фонду "Суспільне визнання" Павла Абакумова, протягом багатьох років фонд відзначає працю людей, які щодня ризикують своїм життям і здоров'ям, стоять на сторожі правопорядку і ведуть боротьбу з тероризмом і злочинністю.

Як повідомлялося раніше, Кадиров визнав наявність 14 чеченців у зоні бойових дій на Донбасі.