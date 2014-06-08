На Майдані зачитали "наказ" новому президенту України

Громадське віче, що розпочалося о 12.00 на Майдані Незалежності в Києві, схвалило «наказ» новому президенту України Петру Порошенку.

Як передає кореспондент УНІАН, «наказ» зачитав один із священиків зі сцени Майдану.

Зокрема в “наказі” від імені народу України Порошенка просять забезпечити перш за все “духовність і мораль для всіх і кожного”; забезпечити, щоб закон був одним для всіх; створити правову державу на основі загальнолюдських цінностей. Також учасники віче сподіваються, що Порошенко втілить нову національну ідею - створення України як країни рівних можливостей.

Крім того, Порошенка просять забезпечити можливість територіальним громадам відкликати посадовців будь-якої гілки влади. Йдеться в документі також про необхідність децентралізації влади і бюджетів, а також про стійкий розвиток України та її економіки.

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Серед інших пунктів зазначається відновлення дійсної історії України-Русі, вивчення її народом України та донесення дійсної історії України до всіх народів світу; виховання патріотів і захисників Батьківщини.

“А ми, народ України, беремо на себе зобов’язання працювати чесно і самовіддано для виконання цих завдань і зробимо все можливе, щоб ці завдання виконати. Ми покладаємо надію, що наш президент буде прикладом для свого народу і приведе народ і країну до світлого майбутнього”, - йдеться у “наказі”.

Учасники віче побажали Порошенку здоров’я наснаги, витримки. “Обертайтеся обличчям до нас. А ми будемо підтримувати і добре дивитись”, - додав священик.

Також учасники віче вшанували загиблих на Майдані хвилиною мовчання.