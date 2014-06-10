Глазьєв вважає, що терористам на Донбасі варто ввести свою валюту та взяти кредит у РФ

Радник президента РФ Сергій Глазьєв пропонує терористам запровадити на Донбасі свою валюту і обіцяє російські кредити.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході круглого столу в Москві.

«Донбас має можливість створити свою банківську і свою грошову систему», - сказав Глазьєв.

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Він стверджує, що «Донбас - єдиний регіон України, який має позитивний торговельний баланс (ці слова не відповідають дійсності - УНІАН)».

«У Донбасу є прекрасна основа для формування своєї власної автономної фінансової системи, випуску своєї валюти, під яку будуть валютні резерви. Це займе два-три місяці, протягом яких нашими кредитами потрібно підтримати податкову і фінансову системи від колапсу. Це цілком вирішуване завдання», - сказав Глазьєв.

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При цьому він переконаний, що всю Україну очікує економічний спад і падіння рівня життя населення, а Донбас - процвітання.

За словами Глазьєва, Росія може допомогти «створити» ідеальну фінансово-податкову систему і пропонує відмовитися від ПДВ, оскільки його складно повертати для експорту.