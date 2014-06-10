У Краматорську вночі в результаті артобстрілу зруйновано цехи двох заводів

У Краматорську сьогодні вночі в результаті артобстрілу частково зруйновано цехи заводу «Енергомашспецсталь» (ЕМСС) і заводу Краматорського важкого верстатобудування (КЗВВ).

Як повідомляє місцева газета «Восточный проект», за інформацією начальника управління цивільного захисту Краматорська Сергія Кукочки, «на КЗВВ пошкоджено один проліт цеху механообробки, обвалилася покрівля площею 30-40 кв. м, вибиті майже всі вікна. На ЕМСС зруйновано прохідну з боку Слов'янська, є пробоїна в стіні цеху металообробки».

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Даних про потерпілих працівників немає. Очисні споруди, розташовані поряд з ЕМСС, а також цехи Новокраматорського машинобудівного заводу (НКМЗ) під час нічного нальоту не постраждали.

«На даний час фахівці обстежують територію на предмет снарядів, що не розірвалися,» - додав Кукочка.