Борис Ложкін призначений главою адміністрації президента

14:06, 10 червня 2014
Політика
1 0

Колишній глава UMH Борис Ложкін призначений главою адміністрації президента.

Петр Порошенко и Борис Ложкин будут работать вместе / фото http://politota.com.ua

Указ про призначення Бориса Ложкіна оприлюднений на офіційному сайті президента.

Читайте такожЗМІ: адміністрацію президента може очолити Борис Ложкін

42-річний Борис Ложкін є засновником холдингу UMH group (Український медіа холдінг), який був створений в кінці 1990-х років на базі харківської газети "Теленеделя". У 2013 році Борис Ложкін і його партнери продали холдинг Сергію Курченко. Борис Ложкін і Петро Порошенко раніше співпрацювали на медіаринку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter