Борис Ложкін призначений главою адміністрації президента
14:06, 10 червня 2014Політика
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Колишній глава UMH Борис Ложкін призначений главою адміністрації президента.
Петро Порошенко та Борис Ложкін будуть працювати разом / фото http://politota.com.ua
Указ про призначення Бориса Ложкіна оприлюднений на офіційному сайті президента.
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42-річний Борис Ложкін є засновником холдингу UMH group (Український медіа холдінг), який був створений в кінці 1990-х років на базі харківської газети "Теленеделя". У 2013 році Борис Ложкін і його партнери продали холдинг Сергію Курченко. Борис Ложкін і Петро Порошенко раніше співпрацювали на медіаринку.
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