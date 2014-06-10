Борис Ложкін призначений главою адміністрації президента

Указ про призначення Бориса Ложкіна оприлюднений на офіційному сайті президента.

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42-річний Борис Ложкін є засновником холдингу UMH group (Український медіа холдінг), який був створений в кінці 1990-х років на базі харківської газети "Теленеделя". У 2013 році Борис Ложкін і його партнери продали холдинг Сергію Курченко. Борис Ложкін і Петро Порошенко раніше співпрацювали на медіаринку.