У Київській області тренер секції пропагував національну нетерпимість серед неповнолітніх

Як повідомили УНІАН у Прес-cектор ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено, що 33-річний тренер однієї із секцій зі змішаних єдиноборств, створивши із членів секції віком від 15 до 18 років групу під назвою «Я – русский», нав’язував їм свої погляди щодо необхідності об’єднання слов’янських народів під егідою Російської Федерації, пропагував неприязнь та ненависть до жителів Західної України.

Також ця група була зареєстрована в одній із соціальних мереж, де розміщувалися фотографії з виїзних тренувань. Крім того, зі слів членів клубу, тренер фотографував їх на фоні прапора і символіки РФ.

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