РФ не вводитиме санкції проти України в разі асоціації України з ЄС - Лавров

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав журналістам за підсумками переговорів з главами МЗС Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром і МЗС Польщі Радославом Сікорським у Санкт-Петербурзі.

«У нас немає жодних протипоказань в тому, що стосується цього процесу (підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС). Ми не можемо заборонити нікому розвивати співпрацю з цими міжнародними структурами у сфері економічного співробітництва», - сказав Лавров.

«Єдине, що хотів би уточнити - українці мають зробити свій вибір самостійно. Вони самі мають вирішити, підписувати їм Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС чи ні. Якщо вони таке рішення ухвалять, то виникнуть наслідки для тих зобов'язань, які Україна вже давно взяла на себе в рамках угоди про зону вільної торгівлі СНД. Ці суперечності між одними зобов'язаннями і тими, які Україна збирається на себе взяти у разі підписання, детально описані в цілому ряді виступів, включаючи інтерв'ю президента Путіна іноземним кореспондентам», - сказав Лавров.

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За словами Лаврова, право України на вибір ніхто не оспорює. «І якщо вони виберуть асоціацію з ЄС, яка суперечить цілому ряду зобов'язань України про зону вільної торгівлі СНД, то пільги, які Україна одержує в зоні вільної торгівлі СНД, припинять свою дію, і в наших торгових відносинах з Україною Росія повернеться до режиму найбільшого сприяння. Це нормальний торговий режим, це ні які не санкції. У нас немає одержимості, як у наших деяких партнерів, санкційним свербінням. Ми санкції не вводитимемо проти України. Ми повернемося до нормального торгового режиму найбільшого сприяння. Не буде пільг тому, що ці пільги суперечитимуть суті угоди про ЗВТ СНД», - сказав він.

Лавров наголосив, що вибирати - українському народу, і Росія поважатиме будь-який вибір, який на користь Євросоюзу ще не зроблено.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко сподівається, що економічна частина угоди з Європейським Союзом буде підписана 27 червня.