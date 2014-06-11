Бойовики напали на луганський аеропорт з мінометами та ПТКР, десантники відбили атаку - ЗМІ

Сьогодні о 5:00 ранку стався черговий бій між українськими десантниками та проросійськими бойовикам за аеропорт у Луганську. Про це ТСН.ua стало відомо з власних джерел в українській армії.

«Терористи використовували міномети, автоматичну стрілецьку зброю та ПТКР. Остання чомусь вибухнула ще в повітрі», - говориться в повідомленні.

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Також зазначається, що десантники накрили нападників вогнем у відповідь. Перестрілка тривала близько 15 хвилин. Терористи розбіглися.

Втрат серед українських військових внаслідок обстрілу немає. Втрати серед бойовиків наразі уточнюються.

Це не перший подібний випадок протягом останніх днів. Раніше терористи стріляли по захисниках аеропорту Луганська ракетами.