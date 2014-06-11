Піскун запропонував відновити в Україні військові трибунали

Як розповів Святослав Піскун, термінове відновлення військових трибуналів необхідно в зв`язку з ситуацією, що склалася в країні і розбалансованості правоохоронної системи, а також у зв'язку з військовими діями на сході країни.

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За його словами, необхідно також відновити і розвинути систему військової прокуратури і військових слідчих. Колишній генпрокурор зазначив, що люди, які працюють в цих інституціях, повинні мати спеціальну підготовку і освіту для розгляду в судах військових злочинів.

Святослав Піскун повідомив, що розробив спеціальний законопроект, що вносить відповідні зміни в закон про судоустрій і вже має домовленості з народними депутатами про винесення його на розгляд Верховної Ради.

У цьому законопроекті Святослав Піскун також пропонує створити військові судові палати при Вищому спеціалізованому суді та при апеляційних судах в Києві, Харкові, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Дніпропетровську. Крім того, військові судові палати потрібно створити в окремих районних судах цих областей, для розгляду справ судами першої інстанції.

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«Такі палати мають діяти постійно... Дійсність показала, що відсутність дисципліни і дотримання законів в армії і військовій справі, відсутність належного прокурорського контролю за армією, судового нагляду призвели до розвалу правоохоронної системи в органах оборони», - зазначив Святослав Піскун.